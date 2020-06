/ / Delegado Claudinei destina emenda de R$ 150 mil para Santa Casa de Rondonópolis

O parlamentar definiu essa verba para contribuir com a aquisição de equipamentos e materiais para atender as Unidades de Terapia Intensiva (UTI)

Com o histórico das dificuldades financeiras enfrentadas pela Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis (MT), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) se sensibilizou em colaborar com a instituição filantrópica com emenda parlamentar de R$ 150 mil para a aquisição de equipamentos e materiais para atender as Unidades de Terapia Intensiva (UTI).





De acordo com a gestora de relações institucionais da Santa Casa, Ximena Campos, o parlamentar sempre está presente e acompanha a situação do hospital. “Ele é bastante atuante na área de saúde do município e muito preocupado. Nesta oportunidade, surgiu este recurso e de cara, o deputado Claudinei destinou para a Santa Casa. Nós já estamos providenciando o projeto para dar o devido suporte para as UTIs”, explica.





Ela conta que a intenção é utilizar a verba para aquisição de monitoradores ou ventiladores para atender as UTIs. “Estamos com foco neste cenário da pandemia. Temos que dar o suporte, estamos juntando de todo os lados para bancar essa conta. Ele (Claudinei) é um bom exemplo, para quem sabe, outros parlamentares possam unir forças para nos ajudar a resolver as dificuldades financeiras que temos na saúde. Estamos muito agradecidos”, explana Ximena.





No mês de maio, Claudinei esteve presente na Unidade de Saúde para obter informações sobre a condução administrativa por parte dos dirigentes e identificar possíveis necessidades, principalmente, neste período de pandemia da Covid-19. “No final de março, apresentei um memorando ao presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa para somarmos esforços para a estruturação da Santa Casa, como, também, regularização dos repasses financeiros”, explica o parlamentar.





Entidade - A Santa Casa de Rondonópolis é referência por atender 19 municípios da região sul de Mato Grosso, com 246 leitos - sendo 62 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A entidade filantrópica foi fundada em 1971 e, atualmente, oferece serviços de atendimento adulto e infantil, realiza diversos tipos de cirurgias e serviços de diagnóstico (raio-x, tomografia e ultrassonografia).

Pandemia - Na última atualização do Boletim Epidemiológico do Governo do Estado de Mato Grosso, no dia 22 de junho, já são 10.270 casos confirmados de Covid-19, com 394 óbitos. Em relação ao município de Rondonópolis, já há 1.021 casos confirmados e 31 óbitos.

Informações:

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa