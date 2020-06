/ / Implantação de Necrim será estratégia inovadora para segurança pública de MT

Matérias Relacionadas

Delegado Claudinei conheceu o projeto do Núcleo Especial Criminal que vai colaborar com a proteção da mulher vítima de violênciaO deputado estadual e presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Delegado Claudinei (PSL), realizou visita ao polo regional de Barra do Garças (MT) – que pertence a Região Integrada de Segurança Pública (Risp) - para identificar os trabalhos desenvolvidos e as principais necessidades das instituições de segurança pública.Inicialmente, o parlamentar foi recepcionado pelo delegado Willyney Santana Borges da Delegacia Regional da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), em que se reuniram também com os delegados Heródoto de Souza Fontenelle da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), do regional Adriano Marcos Alencar da 1° Delegacia de Polícia e o licenciado Adilson Gonçalves Macedo.NecrimNa oportunidade, Claudinei conheceu um dos projetos que foi elaborado pelo delegado Adriano e investigadores da 1° Delegacia de Polícia. O material se refere a implantação do Núcleo Especial Criminal (Necrim) de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) com previsão de funcionamento no antigo prédio da DEDM. Uma das necessidades para a concretização da proposta seria a reforma predial e aquisição de mobiliário que terá um custo aproximado de R$ 117 mil.O Necrim segue uma ideia já executada, desde 2010, no estado de São Paulo. O núcleo foi criado na cidade de Lins (SP) e, conforme dados da Polícia Civil de São Paulo, já existem cerca de 50 unidades implantadas que garantem a redução de crimes, ameaças e agressões às mulheres vítimas de violência doméstica. “Vai ser um projeto inovador para Mato Grosso. Já foi protocolado junto ao Juizado Especial de Barra do Garças, mas até o momento, infelizmente, não houve disponibilização de recursos ou nenhuma manifestação do juizado”, esclarece Willyney.O delegado regional acrescenta que o projeto vai dar uma visibilidade muito grande para a instituição e, além disso, vai aproximar muito a polícia civil do Ministério Público e Poder Judiciário, o que vai gerar agilidade, formação de parceria e diminuição de pessoas no juizado.“Realmente, muito interessante a ideia de implantação do Necrim em Mato Grosso. O delegado faz a mediação do determinado crime de menor potencial ofensivo. Assim, permite a reintegração e possibilita que o acusado não seja encarcerado, por meio de uma reconciliação entre as partes envolvidas. Vamos tentar ver essa emenda parlamentar de R$ 2 milhões que destinei para a segurança pública e avaliar a possiblidade de somar neste importante projeto”, posiciona o deputado Claudinei.Projeto SocialOutro projeto de cunho social, denominado de “Papa Charlie Jiu Jitsu”, foi apresentado ao parlamentar por Willyney que tem o propósito de beneficiar crianças, adolescentes e jovens carentes, de forma gratuita. A finalidade da proposta será o de proporcionar o desenvolvimento e inclusão social por meio do esporte e, consequentemente, a promoção da cidadania e educação.O idealizador do projeto é do investigador da polícia civil de Barra do Garças, Amarildo Fernandes, que tem destaque em nível internacional na área de Jui Jitsu por ser um paratleta com deficiência visual. Essa modalidade é uma arte marcial japonesa que é essencial para defesa pessoal.Delegado Claudinei ficou de avaliar a solicitação no valor de R$ 10 mil reais para aquisição de tatames que é um tapete utilizado para a execução do esporte e, assim, o projeto possa ser executado na comunidade – principalmente nas escolas de Barra do Garças.“A gente espera que o deputado tenha êxito no mandato e parabenizo os projetos que vem apresentado e de alcance de todos. Realmente, vem defendendo a segurança pública e possa ter avanço nas pautas que está pleiteando”, finaliza Willyney durante o encontro.Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa