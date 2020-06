/ / “COMEBACK! Vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para o evangelho! ”

A conferência que foi realizada online, por três dias, de 25 a 27 de junho, foi transmitida respeitando os fusos horários dos países participantes. Além disso, considerando os vários idiomas usados, todos os programas da conferência foram interpretados simultaneamente, em sete idiomas: espanhol, russo, chinês, inglês, português, francês e coreano, através do CLF, do canal oficial do YouTube e via videoconferência através do aplicativo ZOOM.

A Conferência Mundial 2020 do CLF, onde cristãos do mundo inteiro, tornam-se um, pela Bíblia, independente das suas denominações, está escrevendo uma nova história do cristianismo na mudança e

despertar dos pastores. Com o tema

está pronto para voltar? ’, participantes clamam novamente o nome de Deus e unem suas vozes para pregar o evangelho às famílias e

sociedade.

A programação foi dividida em programas gerais e programas personalizados, de acordo com as circunstâncias e demandas locais de pastores dos vários países. Palestras especiais do Pastor Ock Soo Park, além de palestras temáticas, como: 'Vida de Fé', 'História da Igreja', 'Ministério nos presídios” e 'Ofertas em Levítico', foram transmitidas em comum para todos os países. E, testemunhos dos pastores de cada país e discussões em grupos foram conduzidas individualmente.

No Brasil, foram realizadas sete palestras temáticas para os pastores. Por meio das academias, como: '’Sucesso no Ministério’, Vida de Fé', ‘Tabernáculo’, ‘Educação Emocional ’ e “Ofertas em Levítico’, eles puderam aprender detalhadamente sobre a Bíblia e como lidar com a igreja e questões pastorais.

Os pastores presentes concordaram para retornar à Bíblia, r etornar a Deus. Os Pastores pediram aos cristãos e líderes cristãos de todo o mundo que invoquem o nome de Deus novamente, preguem o evangelho às famílias, às igrejas, e a todas as demais pessoas da sociedade, restaurando, assim, o papel da verdadeira igreja.

O pastor Hans Haeuser, da Igreja Nazarener da Alemanha, falou: "Especialmente gostei da diversidade do programa do CLF. Pude aprender passo a passo sobre a vida de fé, a vida de um cristão e a vida de um servo de Deus. Principalmente as palestras especiais que ouvi, todos os dias, tornaram claro o perdão dos pecados. Sobre a minha dúvida - "Será que realmente eu recebi a remissão eterna dos meus pecados?" – o pastor - Ock Soo Park, respondeu claramente, por meio de Jeremias 31:30. Agradeço muito ao pastor que pregou as palavras da redenção eterna."

As palestras especiais do Pastor Park, foram realizadas duas vezes ao dia, de manhã e à noite, durante três dias, ao todo totalizaram 6 pregações no evento. O pastor Park compartilhou o coração de Deus, e algumas das pregações, tiveram temas como: João 2, 'As bodas em Caná da Galiléia'; Gênesis 40, "O copeiro chefe e o padeiro chefe" e 2 Reis 7, "A fome na cidade de Samaria".

O pastor Ock Soo Park, pregou que somos aperfeiçoados e justificados quando nós cortamos os nossos pensamentos de Romanos 3:23 (‘pois todos pecaram e carecem da glória de Deus’) e enxertamos no versículo 24 (‘sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus’). Ele enfatizou que devemos acreditar no julgamento de Deus que vê apenas o sangue de Jesus, não qualquer esforço ou ação humana.





Pastores que participaram da conferência se regozijaram prestando seus testemunhos da transformação. Eles estão no ministério há muito tempo, mas têm lutado porque não conseguiram resolver seus próprios pecados. Com o CLF, testemunharam suas alegrias de obterem mudanças novas ao ouvir o evangelho.

O pastor Rodrigo Borromeo, da “Igreja Semente de Abraão” de Filipinas, disse: “Fiquei chocado ao ouvir sobre a palavra do nascer de novo sendo exemplificado com o enxerto. Mesmo quando eu estava no seminário, e durante meus últimos 40 anos de ministério, nunca ouvi isso. Era a palavra de poder que todo pastor deveria experimentar. Não sou mais pecador porque fui enxertado em Jesus”.

O pastor Rui Vidigal, da “Congregação Templo da Vida” em Portugal, disse: “Venho ministrando há décadas como pastor, mas aprendi mais ouvindo o pastor Ock Soo Park. Eu também preguei que nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas eu ainda pensava que éramos pecadores e que deveríamos continuar orando pelo perdão de nossos pecados e não tinha a certeza da minha salvação. Depois de ouvir o pastor Park, aprendi claramente que nossos pecados foram perdoados para sempre, porque Jesus cumpriu a eterna redenção. Essa palavra foi uma grande ajuda para minha fé e ministério."

O pastor Saito, Yuichi, da ‘Igreja Shinzoniaru’ do Japão, disse: “Ouvindo a palestra da conferência, descobri que o perdão dos pecados não tem além da cruz de Jesus. Sabemos que Jesus morreu por nossos pecados, mas diante da pergunta 'Você é um homem justo?', pensava que 'Eu sou um pecador'. Na Bíblia, lia a palavra “você é justo”, mas ficou apenas como conhecimento da minha cabeça. Aprendi que devemos receber e crer nisso de coração”. A sua esposa Tomoko Saito, disse: "Fiquei grata ao ouvir a palavra que disse que era apenas acreditar que o Senhor nos salvou pelo sangue do Senhor, não pelo meu".

Essa conferência foi um evento sem precedentes, pois muitas igrejas do mundo todo, independentemente da denominação, reuniram seus corações para voltar à Bíblia. Socialmente, também contribuiu para selar conflitos e divisões entre as pessoas causadas pelo coronavirus. Nos Estados Unidos, inicialmente estava programado para realizar a Conferência Mundial da CLF em Nova York em março. No meio do conflito social causado pela Covid19, cada vez mais intenso, a conferência atraiu pastores e foi muito bem recebida por eles.

O Bispo europeu Bernard Sallah, Bispo da 'Christian Action Face Mission' do Reino Unido, disse: "Agradecemos ao CLF por contar-nos sobre a sua visão e vida do pastor Ock Soo Park, e oferecer essa oportunidade de fazer comunhão com outros pastores". E, continuou dizendo que "A vida mudou através da conferência. Foi um momento especial e bonito, ao mesmo tempo com seriedade. Quero me juntar ao CLF e à Europa para espalhar o evangelho."

O ex-presidente da 'Ordem Pentecostal' do Quênia, Dr.bispo Morphat Kiloba, disse: "COMEBACK nos mostrou que o evangelho não é algo complexo. O evangelho é simples. As palavras do pastor Ock Soo Park não são complicadas. Você pode retornar ao evangelho puro. É necessário para este mundo. Até agora nós queríamos fazer sermões filosóficos. No entanto, se você interagir com o CLF, poderá encontrar líderes muito puros. Se você aceitar o evangelho como ele é, a obra de Deus se manifesta. Agora somente vou pregar esse evangelho puro."

Durante o CLF, várias comunidades online divulgaram comentários sobre as palestras. Muitos pastores louvaram a Deus pela redenção eterna e expressaram gratidão pelo CLF que transmitiu esta mensagem.

Há uma expectativa pelo trabalho de pastores de todo o mundo que se uniram através do CLF e voltaram seus corações para Deus e à Bíblia, para irem além de suas próprias denominações e juntarem-se à missão de pregar o evangelho.

O fundador do CLF, pastor Ock Soo Park, disse: “Jesus foi dado por nossas iniquidades e foi ressuscitado para a nossa justificação (Romanos 4:25). Deus diz que somos justos e Jesus diz que somos justos. Deus e Jesus não mentem. Se Deus é justo, nós somos justos. Nós acreditamos nisso."

O CLF fornecerá apoio à educação do seminário online, apoio aos melhores cursos pastorais, apoio à escola dominical e aos jovens, apoio aos problemas da igreja, reuniões conjuntas contínuas e atividades de intercâmbio para pastores.

O CLF é uma organização cristã global na qual líderes cristãos de todo o mundo se unem e comunicam. Desde o seu início em 2017, realiza fóruns e simpósios em mais de 100 países, como a Conferência Mundial CLF de Nova York, a Conferência CLF Ásia, de Hong Kong e a Convenção Mundial CLF da Coréia. Até agora, cerca de 360.000 pastores se uniram.

Enquanto isso, a CTN, uma das maiores emissoras cristãs dos Estados Unidos, planeja transmitir a “Estudo sobre o Evangelho de João”, do pastor Ock Soo Park, por um ano, a partir de meados de julho.

Para obter mais informações, entre em contato com o site do CLF Brasil ( https://clfbrasil.org.br/ ).

Por

Cristal Venâncio/Assessoria de Comunicação