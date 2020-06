/ / Com retorno do Campeonato Japonês confirmado, Anderson Lopes aguarda abertura da imigração para voltar ao país asiático

A bola já tem data para voltar a rolar oficialmente na J-League (primeira divisão do Campeonato Japonês). Foi confirmado que no próximo dia 04 de julho a competição terá sua retomada. Vale lembrar que apenas uma rodada tinha sido disputada antes da paralisação da competição em virtude da pandemia do coronavírus.



Um dos brasileiros de maior destaque no futebol japonês é o atacante Anderson Lopes. O ex-jogador do Avaí e Athletico Paranaense está desde 2016 atuando na Ásia. Atualmente, Anderson Lopes defende as cores do Consadole Sapporo. Em 34 jogos pela equipe, ele marcou 16 gols.



Como estava sozinho no Japão, Anderson Lopes foi liberado pelos dirigentes do Consadole Sapporo para retornar ao Brasil no último dia 14 de maio. O atleta está na cidade de Porto Alegre, local que sua esposa tem residência. “Foi feito um acordo com os dirigentes do meu clube para retornar ao Brasil e ficar com a minha família. Estava muito triste sozinho lá no Japão e eles entenderam minha situação. Nada melhor do que estar perto de quem a gente ama neste período difícil de pandemia”, admitiu o jogador de 26 anos.



Mesmo em solo brasileiro, Anderson Lopes não ficou parado. Diariamente, o atacante mantém uma rotina de treinos em Porto Alegre com um profissional. “Não é férias. Tenho essa consciência. Por isso, contratei um personal trainer para me manter em atividade e com o objetivo de seguir com um bom condicionamento físico para quando eu retornar ao Japão”, explicou o atacante.



Pelo fato da J-League já ter data para voltar a ter jogos oficiais, Anderson Lopes precisa retornar ao Japão. No entanto, o jogador do Consadole Sapporo enfrenta um problema. A imigração do Brasil para o Japão está fechada em virtude da pandemia. “A mala está pronta. Estou agora no aguardo dessa liberação da imigração para que eu possa voltar ao Japão e dê continuidade na minha trajetória no país”, finalizou.







Fotos: Divulgação Consadole Sapporo e Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa