/ / Com datas do Catarinense, Joilson exalta planejamento da Chapecoense para confrontos com o Avaí

Está marcado. No dia 8 de julho, em Chapecó, Chapecoense e Avaí se enfrentam no primeiro de dois encontros pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. É o retorno do futebol em Santa Catarina.





A expectativa, claro, é enorme. Um dos principais jogadores da Chape, Joilson confessa que a ansiedade existe. Mas o defensor faz questão de exaltar o planejamento feito pelo clube, sem pular etapas. “Acho que a Chapecoense se portou muito bem. O clube seguiu sempre todos os protocolos, tudo certinho, exames, enfim. E estamos aos poucos evoluindo na parte física.





É claro que bate a ansiedade de logo jogar, entrar em campo, ainda mais com as datas confirmadas. Mas não é o momento. É seguir esse plano do clube. Os jogos são só mês que vem”, afirmou o jogador que completou recentemente 29 anos de idade.





Para Joílson, há tempo suficiente para a Chape se preparar do melhor jeito possível. O zagueiro valoriza a evolução dos últimos dias. “Como eu disse é seguir o planejamento. Estamos trabalhando muito todos os dias, principalmente a parte física. Já sinto evolução, me sinto melhor, aos poucos vamos conseguir chegar na melhor forma.





Temos uma decisão importante no próximo mês e respeitamos o Avaí. Vamos trabalhar forte para avançar na competição e seguir buscando o título”, finalizou Joílson.

O primeiro duelo entre as equipes está confirmado para as 21h30, na Arena Condá, em Chapecó.



Foto: Chapecoense

Douglas Albino,

Assessor de Imprensa