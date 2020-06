/ / Com 100 dias desde o último jogo, volante Eduardo Person revela expectativa para retomada dos treinos presenciais no Guarani

A partir do dia 1º de julho, está liberado, de acordo com o Governo do Estado de São Paulo, os treinos presenciais para os clubes da primeira divisão do Campeonato Paulista. Hoje (24), faz exatamente 100 dias desde a paralisação da competição.





A última partida disputada foi, justamente, o dérbi Guarani e Ponte Preta, que terminou com vitória do Bugre, de virada, por 3 a 2. O volante Eduardo Person, que esteve campo naquele jogo, avalia o período de quase quatro meses sem futebol. “Foi, e vem sendo, uma perda bem grande para nós atletas, comissão técnica e todos que estão envolvidos com o futebol. Mas não tinha como ser de outro jeito, até porque essa situação do Coronavírus ainda é muito séria. Pelo o que nos passaram, vamos voltar na próxima semana, mas com diversos cuidados e medidas de segurança”, revelou o jovem atleta de 23 anos, que está invicto em 2020, com três vitórias e dois empates.





Ainda sem data definida para o reinício do Paulistão, a expectativa é que os jogos recomecem no fim de julho ou início de agosto. “Acho que precisamos pensar pouco a pouco, uma etapa de cada vez. Se tudo der certo nessa retomada dos treinamentos, aí podemos entender melhor quando será o ideal para voltarem os jogos. Até porque vamos precisar de algumas semanas para recuperar o tempo perdido. Mesmo treinando de casa todo esse período, não é a mesma coisa que o trabalho feito no clube”, concluiu.









