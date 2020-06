/ / Ciclista morre após ser atingida por moto na Av. Jonas Pinheiro em Guarantã do Norte

Por volta das 13 horas da segunda-feira (01), um acidente envolvendo uma ciclista e o motociclista ocorreu na Avenida Senador Jonas Pinheiro, esquina com a rua flamboyantes, em Guarantã do Norte/MT. No acidente a ciclista Alciene Costa e Silva de 36 anos não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo relatos do boletim de ocorrência, o condutor da Honda NXR 160 Bros seguia pela Avenida Senador Jonas Pinheiro, sentido bairro aeroporto, quando em determinado momento Alciene Costa, que estava de bicicleta e seguia no mesmo sentido, repentinamente cruzou a avenida. Segundo o condutor da moto, o mesmo não teve como evitar o acidente.

A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente faleceu ao dar entrada no hospital Municipal de Guarantã do Norte.

O ato fúnebre de Alciene Costa está sendo realizado pela Funerária Pax memorial, na capela mortuária de Guarantã do Norte. O sepultamento está previsto para esta terça-feira (02), no cemitério Municipal de Guarantã do Norte.

Por/ O Território