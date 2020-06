/ / Chapas que concorrem à presidência da Assembleia devem ser registradas hoje

Os deputados estaduais que pretendem disputar vaga na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2021/2022 devem efetivar a inscrição da chapa ainda nesta segunda-feira. A nominata, que precisa ser completa e ter sete nomes, deve ser entregue por escrito no gabinete da presidência durante todo o dia de hoje. O prazo de inscrição é improrrogável, segundo o rito pré-definido para o pleito que será realizado na quarta-feira (10) às 9h no plenário das deliberações.

O rito definiu que o voto será secreto em sessão on line com a presença permanente, apenas, do presidente, vice-presidente e 1º secretário, que vão dirigir a sessão. Os demais parlamentares devem assistir à sessão dos seus gabinetes e comparecer ao local de votação apenas quando forem chamados. Os parlamentares devem usar máscaras faciais e manter distanciamento de, no mínimo, um metro e meio das demais pessoas presentes no recinto.

“Como a sessão é remota, a recomendação é que cada deputado fique em seu gabinete, e conforme o presidente for chamar o deputado por nome, de cada bancada, para dirigir ao Plenário e votar. Ele pode permanecer em Plenário, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m. Não tem nenhuma limitação, apenas recomendações”, afirmou o consultor legislativo da mesa diretora e ex-deputado José Domingos Fraga.

A eleição vai renovar, ou prorrogar por mais dois anos, os cargos de presidente, um 1º e um 2º secretários, um 1º e um 2º vice-presidentes e um 3º e um 4º secretários. Tradicionalmente a eleição da Mesa Diretora da Assembleia era realizada em setembro, mas este ano foi antecipada, após aprovação de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), para atender a um pedido da vice-presidente Janaína Riva (MDB), que está gestante e que em setembro não teria condições de disputar o pleito.

Os eleitos assumem os cargos no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Conforme Só Notícias já informou, poucas mudanças devem ser efetivadas. O atual presidente, Eduardo Botelho (DEM), demonstra ter a preferência da maioria para permanecer no cargo e o atual 1º secretário, Max Russi (PSB) leva vantagem sobre Janaína para permanecer secretariando o legislativo. Janaína teria aceitado permanecer como vice-presidente apostando numa possível saída de Botelho para o Tribunal de Contas do Estado (TCE).