/ / Carne é importante fonte de vitaminas e fortalece sistema imunológico, diz doutor em cardiologia

O consumo de carne vermelha é essencial para uma vida mais saudável. Este foi a principal informação passada pelo mestre e doutor em Medicina, Dr. Iran Castro, um dos principais nomes da área da saúde no Brasil, que participou da 7º webinar realizada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat). A live, promovida na noite desta terça (23), contou com importante colaboração de dois diretores da associação: Marco Túlio Duarte Soares e Fernando Porcel.

Fernando Porcel é empresário, criador de gado e vem de uma família que atua na área há muito tempo – seu pai trabalhou na indústria da carne por mais de 40 anos. “É um prazer poder compartilhar deste tema e aprender mais sobre os benefícios da carne vermelha”, destacou o diretor da entidade.

O empresário e pecuarista Marco Túlio, que também vem de uma família que se criou no campo, saudou a todos e disse ser uma satisfação participar da transmissão. “A expectativa é enorme em torno deste tema, e parabenizo toda a equipe por fazer esta live, e em nome desta equipe parabenizo o dr. Oswaldo Ribeiro, que vem fazendo um belíssimo trabalho à frente da Acrimat”.

O doutor em Cardiologia, Iran Castro, iniciou a transmissão dizendo estar honrado em discutir um assunto de suma importância: a relação da cardiologia com uma das maiores ferramentas nutricionais do mundo: a carne vermelha. “O que a medicina tem a dizer a respeito de uma dieta saudável e como nós médicos vemos a carne vermelha hoje, e não temos nenhum conflito de interesse sobre este tema, é que o consumo da carne vermelha apresenta uma série de benefícios”.

Em seguida, Castro apresentou dados que comprovam estes benefícios, como a reparação e a construção de tecidos corporais, bem como a produção de anticorpos que irão proteger contra infecções, fortalecendo assim o sistema imunológico. “A carne vermelha contém todos os aminoácidos essenciais, e é definitivamente classificada como uma das melhores fontes de proteína existente na natureza”, destacou o cardiologista.

Dos muitos nutrientes que a carne contém, Castro citou o ferro, zinco e selênio são de fundamental importância. “Nós não teríamos o nosso sangue sem anemia, se nós não tivéssemos uma ingestão de carne de forma adequada; o zinco ajuda na formação de tecidos e no metabolismo; o selênio quebra as gorduras, e isso faz com que haja menos prejuízo das gorduras no nosso organismo, e não há nada melhor para aumentar a carga muscular”.

A carne possui ainda uma carga de propriedades vitamínicas que são de grande importância para a saúde, como as vitaminas A, B e D, comumente encontradas na carne, e elas promovem uma melhor visão, dentes melhores, ossos mais fortes e apoio ao sistema nervoso central; além de promover a manutenção da saúde da pele e a redução do apetite. “Portanto, é seguro dizer que o consumo de carne é importante para a saúde”, conclui Castro.

Gordura saturada x colesterol

Continuando a apresentação, o cardiologista formado pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médias de Porto Alegre, com mestrado em Medicina Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e doutorado em Ciências da Saúde (Cardiologia) pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul – Fundação Universitária de Cardiologia, apresentou dados mostrando a relação do colesterol com doenças cardiovasculares, iniciando a apresentação das evidências com um estudo promovido nos Estados Unidos em 1984.

Conseguiu demonstrar que existia uma evidente relação entre uma incidência de doenças cardíacas com o nível de colesterol. “Ou seja, quanto mais alto era o colesterol, mais havia incidência de doenças cardiovasculares. Dois anos depois, e outro estudo, mostrou que a mortalidade aumento a medida que os índices de colesterol sobem; então podemos concluir que a questão do colesterol, até hoje, é um fator importantíssimo na Cardiologia, na Medicina, e tem mostrado que as pessoas estão mais longevas porque os cardiologistas têm conseguido controlar os níveis de colesterol”.

Contudo, conforme apresentou em seguida Iran Castro, tem ainda seu currículo titularidade como membro do Conselho Revisor e Editorial dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, a medicina, por vezes, evolui com alguns erros, tendo em vista como muitos do seu conhecimento se valia do observacional, e esta por sua vez, não é muito eficaz.

“Quando se relacionou no estudo de 1984, a gordura saturada com o aumento dos níveis de colesterol; admitiu-se então que a carne tinha gordura, conseguinte, ela causava o aumento de colesterol”, explicou Castro. “Então a ideia de que a carne vermelha fazia mal porque a gordura fazia mal é mais uma questão de disputa de mercado, e disso se beneficiaram indústrias com produtos com podiam substituir a carne vermelha”, complementou o cardiologista.

Carne processada x carne in natura

Contudo, estudos mais recentes comprovam que a relação entre todo tipo de carne vermelha e o aumento do colesterol se mostrou inverídica. “A ingestão de carne in natura se mostrou neutra, não apresentando problemas para a saúde”, asseverou Castro, exibindo uma série de slides com dados dos estudos realizados por ele e um grupo de médicos.

Ao término da apresentação, Iran Castro respondeu uma série de perguntas dos participantes.