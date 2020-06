/ / Campeão da Copa do Brasil, Jomar celebra nove anos do seu primeiro título pelo Vasco

Após vitória por 1 a 0 em São Januário e revés por 3 a 2 no Couto Pereira, o Vasco superou o Coritiba e se sagrou campeão da Copa do Brasil de 2011. Em sua temporada de estreia entre os profissionais, o zagueiro Jomar relembra com carinho do seu primeiro título pelo Cruzmaltino, que completa nove anos nesta segunda-feira (8).





“Foi uma conquista muito especial em um ano que marcou a minha carreira. Cheguei na base do Vasco em 2011 e quando subi para o profissional me senti abraçado por todo o grupo. Tínhamos um elenco qualificado e um grande treinador, que era o Ricardo Gomes. Para mim, aquele foi um dos melhores times do Vasco em que eu pude atuar”, recordou o defensor, de 27 anos.





Campeão da Copa do Brasil pelo Cruzmaltino, Jomar colecionou momentos especiais ao longo dos quase dez anos em que foi atleta do Vasco. O zagueiro também lembra de forma especial do vice-campeonato brasileiro com a equipe carioca, ainda em 2011.





“A sequência daquele ano foi positiva. Fui titular em algumas partidas do Campeonato Brasileiro e aquela experiência agregou muito na minha carreira. Aprendi bastante com jogadores como Dedé e Anderson Martins, que estavam sempre me ajudando. Terminamos a temporada com o vice-campeonato brasileiro e acredito que até hoje a torcida lembra daquele time de forma especial”, concluiu o jogador, que no início da temporada disputou o Campeonato Goiano pelo Iporá.





