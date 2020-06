/ / Campanha Vem Ser Mais Solidário beneficia LBV com doação de cestas básicas

Quéren-Hapuque

A Legião da Boa Vontade, a LBV, recebeu da campanha “Vem Ser Mais Solidário - MT unido contra o coronavírus” 275 cestas básicas que serão repassadas às famílias atendidas pela instituição. A entrega foi realizada, nessa terça-feira (23.06), pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), que executa o programa idealizado e coordenado voluntariamente pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes. A ação contou com apoio da Polícia Militar e Defesa Civil.

A secretária adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf) da Setasc, Kátia Azevedo, repassou os alimentos diretamente a gestora administrativa da entidade, Kelly Fialho, que, nos próximos dias, levará até as famílias carentes da região.

“A parceria com instituições como a LBV reforça o trabalho desempenhado pela Setasc, que é o de atender as pessoas mais vulneráveis. Diversas entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade e risco social estão nos procurando. A nossa meta é dar assistência e apoio a esses trabalhos sociais para garantir a segurança alimentar dos nossos cidadãos neste cenário de crise”.

A LBV é uma entidade filantrópica que atua em prol de famílias de baixa renda, somando ao auxílio material aos valores da espiritualidade ecumênica. A unidade social é reconhecida no Brasil e no exterior por seu trabalho nas áreas da educação e da assistência social há mais de 70 anos.

Conforme a gestora administrativa da entidade, Kelly Fialho, em Cuiabá, a LBV assiste 229 crianças e adolescentes diariamente e idosos, sendo oferecidas refeições como: café da manhã e almoço, mas com a chegada da pandemia os serviços foram suspensos e a preocupação com a situação das famílias aumentou.

“Neste período de pandemia as famílias estão passando por diversas necessidades. Como as crianças, adolescentes e idosos não estão mais frequentando aqui, estamos entregando esses alimentos para eles. É muito gratificante poder contar com essa ajuda da primeira-dama e da secretária de Assistência Social”, destacou.

Outras Entregas

A Escola Espírita Ivone Amaral Pereira também foi beneficiada com 375 sacolões e 120 quilos de feijão da campanha. As doações foram entregues pelo o secretário adjunto de Assuntos Comunitários da Setasc, Édio Martins de Souza, diretamente às famílias.

“Sensível a situação das entidades a campanha tem ajudado os que mais precisam neste momento de isolamento social. Nós, da Setasc, estamos trabalhando incansavelmente para alcançar todas as famílias em vulnerabilidade”, disse.

Para a diretora da escola, Keila Figueiredo, devido a comunidade ser compostas por pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, a ação é necessária para enfrentar os impactos da pandemia.

“Essas doações vêm como um balsamo porque sabemos realidade dos bairros que estamos inseridos. Aqui fazemos a alimentação balanceada supervisionada por uma nutricionista, agora, em casa muitas famílias não têm nem o básico como o alimento. Então essa ajuda é muito bem-vinda. Obrigado a todos pelo lindo trabalho”, ressaltou.

A Escola Espírita Ivone Amaral Pereira é associação que atende crianças que estão na educação básica, educação infantil e ensino fundamental. Além do trabalho educacional a entidade também realiza atividades como tratamento espiritual infantil, atividades assistenciais com as famílias como evangelização, cursos e oficinas de trabalhos manuais, aula de violão, flauta, coral, distribuição de cestas de verduras, sopa fraterna, empréstimos de livros, visitas domiciliares, e doação de roupas e calçados.

