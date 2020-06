/ / Bolsonaro inaugura obra que leva água ao estado do Ceará

O presidente Jair Bolsonaro acionou na manhã desta sexta-feira (26), na cidade de Penaforte, no Ceará, as comportas que vão permitir que as águas do Rio São Francisco cheguem ao estado do Ceará. A obra inaugurada faz parte do Eixo Norte do Projeto de Integração do São Francisco.





Segundo o governo, quando todas a estruturas e sistemas complementares nos estados estiverem em operação, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte serão beneficiadas.

Após a abertura oficial das comportas, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou que a obra levará água para quem realmente precisa e que a intervenção faz parte da recomendação do governo de não deixar nenhuma obra parada.

– [Vai servir para] Agricultura, irrigar terras, levar água pra casa do cidadão nordestino, é uma novela enorme que está chegando ao fim – disse Bolsonaro.

A transposição das águas do Rio São Francisco abastecia atualmente o Reservatório Milagres, em Pernambuco. Agora, ela passará pelo Túnel Milagres, na divisa entre Ceará e Pernambuco, e chegará ao Reservatório Jati. De lá, o recurso segue até a Paraíba e o Rio Grande do Norte.

O Projeto Integração do Rio São Francisco é a maior obra hídrica do Brasil e conta com mais de 477 quilômetros de extensão. Estima-se que quando todo o empreendimento estiver pronto, mais de 12 milhões de pessoas em 390 cidades de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte sejam beneficiadas.

Por Paulo Moura