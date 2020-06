/ / Batalhão Ambiental e Sema apreendem pescado irregular e empresa em Sinop é notificada

Laura Gonçalves

Policiais militares do Batalhão Ambiental e a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema, em Sinop (a 500 km de Cuiabá), apreenderam na sexta-feira (12.06), 978 quilos de pescado irregular.

Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia descrevia que uma empresa de refrigeração estaria armazenando várias espécies de peixe sem procedência.

Na empresa, os agentes confirmaram a informação e encontraram dentro do freezer exemplares de matrinchã, corvina e cachorra – sem a documentação de origem. A multa estabelecida ao proprietário do estabelecimento foi de R$ 13,7 mil. O pescado foi doado para um lar de idosos da cidade.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.