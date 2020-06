/ / Azul retoma voos para Alta Floresta (MT) em julho

Thielli Bairros

|

Sedec MT

A Azul Linhas Aéreas vai retomar mais uma rota de voos dentro de Mato Grosso. A partir desta segunda-feira (15.06), começam a ser vendidas passagens para voos entre Cuiabá e Alta Floresta (a 790 km da capital), e as aeronaves devem começar a fazer a rota dia 13 de julho.

A retomada dos voos deverá incentivar o turismo na região no período pós-pandemia do novo coronavírus e foi demandada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da secretaria adjunta de Turismo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, acredita que a economia mato-grossense, especialmente no setor do turismo, começa a dar sinais de retomada lentamente.

“De forma gradual, vamos voltando ao ritmo. Sabemos que o setor do turismo está sendo fortemente atingido e esse passo da empresa Azul mostra que nosso Estado tem potencial e é foco das operações. Além disso, a região de Alta Floresta é importante para agricultura, pecuária, mineração e serviços de Mato Grosso”, afirma.

De acordo com o secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, a secretaria enviou em maio um ofício à companhia aérea solicitando a retomada dos horários dos voos para o município amazônico. “Recebemos a solicitação do trade turístico que nos informou que havia em maio e junho o cancelamento de cerca de 800 reservas, causando grande prejuízo. A Azul entendeu a necessidade e, conforme as normas de segurança, volta com o itinerário”, explica.

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta também manifestou preocupação com a atual situação de toda a região com a pandemia e solicitou a retomada dos voos. O assessor especial da Presidência da Azul, Ronaldo Veras, informa que serão quatro voos por semana.

“Mais uma vez trazemos boas notícias para Mato Grosso, sempre retribuindo toda a atenção que recebemos do Governo do Estado e dos mato-grossenses. Esse voo terá breve conexão em Cuiabá com frota moderna e excelente serviço de bordo. A Socican, empresa concessionada, está também fazendo um ótimo trabalho na preparação dos aeroportos”, disse.