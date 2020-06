As Ruas: Alcides Moreno Capelini, Sapucaias, Amendoeiras e Jequitibás de Guarantã do Norte estão com os projetos de pavimentação asfáltica em processo licitatório. A abertura da licitação está marcada para o próximo dia 13 de julho.

O prefeito Érico agradeceu ao governador Mauro Mendes, destacou o importante trabalho do deputado Dilmar Dal’bosco e parabenizou os vereadores David Marques, Katia Brambila, Socorro, Zilmar e Irmão Alexandre pelo empenho junto ao governo do estado para a liberação dos recursos. “Esse era um projeto antigo, porém, os recursos não haviam sido repassados para o município. Agora o governador está realizando esse pagamento, o município está disponibilizando sua parte em contrapartida e quem ganha com isso é a população. Essas ruas fazem parte do setor mais antigo da nossa cidade e já mereciam ter a pavimentação ali, mas, nós estamos resolvendo essa situação. Vamos continuar trabalhando para levar a pavimentação a todos os bairros. Conseguimos arrumar a casa, colocar em ordem as finanças do município. Agora estamos trabalhando fortemente para atender a essa grande demanda da nossa população que é a pavimentação asfáltica.” Disse o prefeito Érico Stevan.