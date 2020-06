/ / Após sinalização da FCF, Marco Gama projeta retorno do Marcílio Dias aos treinamentos: “Estaremos preparados”

Diferentemente de outros clubes, os dirigentes do Marcílio Dias optaram em retornar aos treinamentos somente após a confirmação do reinício do campeonato catarinense. Na última terça-feira (09), a Federação Catarinense de Futebol contactou os clubes, de forma oficial, para informar que o retorno do estadual deverá ocorrer na primeira quinzena de julho.





“Recebemos um contato do presidente Rubens Angelotti avisando que a competição terá reinício no dia oito de julho. A partir de agora devemos comunicar o elenco sobre o retorno das atividades visando a próxima fase do estadual”, revelou Marco Gama, superintendente de esportes do Marinheiro.





O primeiro compromisso do Marcílio Dias será dia oito de julho, às 19 horas, contra o Criciúma, fora de casa, no jogo de ida das quartas de final. “Com a definição da retomada da competição, nossa primeira atividade com todos os atletas, comissão técnica e funcionários será realizar a testagem em massa para que possamos trabalhar em um ambiente seguro. Na sequência, nos reapresentaremos para readaptação física e início de uma intertemporada de excelência, para que todos estejam bem condicionados e preparados para dois grandes jogos diante da difícil equipe do Criciúma”, revelou Gama.





Na pausa forçada em função da pandemia do novo coronavírus, a direção do Marinheiro aproveitou para fazer reparos no estádio, manutenção no gramado, entre outras ações. “Procuramos aproveitar essa parada da melhor maneira possível. Fizemos ajustes importantes, principalmente no gramado, e nossa equipe de marketing desenvolveu ações para auxiliar o clube nesse momento sem receita”, finalizou o dirigente.

Foto Anexada:

Divulgação/Marcílio Dias

Assessor de Imprensa