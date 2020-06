/ / Após empate heroico diante do Benfica, Romulo enaltece invencibilidade do Portimonense na retomada do Campeonato Português

Na última quarta-feira, o Portimonense perdia por 2×0, em casa para o Benfica até os 21 minutos do segundo tempo. No entanto, reagiu e conseguiu buscar o empate em 2×2. Na rodada anterior, na retomada do Campeonato Português, o time alvinegro já havia vencido o Gil Vicente por 1×0.

Quem esteve presente nesses dois bons resultados do Portimonense foi o volante brasileiro, Romulo. Ex-jogador do Londrina e Atlético Goianiense, ele fez questão de ressaltar que o desempenho da equipe não é surpresa para o elenco. “Desde que voltamos a treinar mudamos nossa mentalidade e isso já foi visto nestes jogos após a retomada da Liga Nos. Mantendo esse empenho creio que continuaremos crescendo na competição na busca de manter o Portimonense na elite do Campeonato Português. Sabemos que não será fácil, mas o elenco tem qualidade para continuar essa reação”, declarou o camisa 5.





O Portimonense volta a campo amanhã (terça-feira), fora de casa, diante do Santa Clara. Faltando oito rodadas para o término da competição, o clube treinado por Paulo Sérgio está distante cinco pontos do Paços de Ferreira e do Marítimo para sair da zona de rebaixamento. Após encarar o Santa Clara, o Portimonense receberá justamente o Marítimo, num duelo que, dependendo dos resultados, pode sacramentar a saída do time alvinegro do Z2. “Nesses dois últimos jogos conseguimos colocar em prática o que o mister Paulo Sérgio nos pediu. Outro fator determinante foi a concentração. Temos que manter isso para continuarmos colhendo os frutos. Será uma semana de jogos decisivos e esperamos conquistar os resultados para mantermos o bom clima”, finalizou Romulo, que atuou em 12 partidas da Liga Nos.







Fotos: Divulgação/Portimonense

Assessor de Imprensa