/ / Adolescentes são capacitados para produção de sabão em barra

Ação faz parte da terceira etapa do "Projeto Compartilhando Experiências" e atende jovens do Case de Rondonópolis

Julia Oviedo

|

Sesp-MT

A integração e o compartilhamento de experiência entre jovens e servidores do Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino (Case) de Rondonópolis (a 219 km ao Sul de Cuiabá) tem sido de grande importância para o "Projeto Compartilhando Experiências". Na semana passada, os adolescentes tiveram mais uma oficina de trabalho, dessa vez com a produção de sabão caseiro.

A oficina foi ministrada por duas agentes sócio orientadoras da própria unidade. E o material processado para a produção do sabão foi o óleo de cozinha usado, o que reforça a ideia de que com poucos recursos esses jovens podem ter uma nova fonte de renda quando cumprirem a medida socioeducativa.

Ainda dentro deste projeto, desenvolvido pela própria equipe do Case de Rondonópolis, os jovens já aprenderam a fazer pães e pizzas. Inclusive, a primeira etapa dessa oficina foi ministrada por um dos adolescentes que tinha conhecimento em técnicas de panificação.

O gerente da unidade, Robson Machado, lembrou que essa é uma forma de capacitar o jovem para que ele possa garantir sua própria renda ou conseguir um emprego. No entanto, para que o projeto seja continuado, Robson lembra da importância dos parceiros, que podem auxiliar não só com a doação de produtos, mas também compartilhando o conhecimento.

“Eu ressalto a importância dos parceiros, porque apesar das oficinas serem ministradas de forma voluntária, temos o custo com os produtos a serem adquiridos. Com o apoio de parceiros, queremos estender nossas atividades para outras áreas, como por exemplo a de costura”, explicou o diretor.

Na primeira oficina, por exemplo, os ingredientes para a confecção de pães foram doados pelo setor de produção da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande). Já a oficina de confecção de pizzas, contou com a colaboração da Igreja Universal e da Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Infância e Juventude.

Todos os produtos confeccionados pelos jovens são consumidos e/ou utilizados por eles. No caso do sabão produzido, será utilizado para a higiene e limpeza do ambiente, de utensílios e de roupas dentro da unidade.