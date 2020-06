/ / Ações do Gefron retiram de circulação mais de 580 quilos de drogas no fim de semana

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron-MT) apreendeu, no final da tarde deste domingo (07.06), 40 quilos de drogas e prendeu dois suspeitos. A ação ocorreu durante patrulhamento na estrada do Buriti, região de Vila Cardoso, em Porto Esperidião (322 km a Oeste de Cuiabá). Somente em três dias, o grupamento apreendeu mais de 584 quilos de drogas.

Por volta das 17 horas de domingo, a equipe do Gefron avistou dois veículos que trafegavam no sentido Bolívia - Brasil. Ao indicar sinal de parada, os dois condutores obedeceram. Durante revista veicular foi encontrado em um dos carros um compartimento oculto com 40 quilos de drogas.