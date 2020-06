/ / Acidente envolvendo ônibus em Matupá deixa um morto

A colisão envolvendo uma Honda Biz branca e um ônibus (marca e modelo não informados) de turismo, azul, foi esta tarde, na avenida Hermínio Ometto, em Matupá (204 quilômetros de Sinop). Maurício Santos Mena, de 27 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. As informações foram repassadas, por um soldado da Polícia Militar.

A versão investigada inicialmente é que o ônibus seguia na avenida e o motociclista estava próximo da rotatória quando houve a colisão. Com o impacto, o ônibus ficou com a parte frontal direita danificada e o para-brisa também teve danos. Já a motocicleta ficou destruída.

Ainda não há definição sobre horários de velório e sepultamento. Maurício era comerciante e com a família administrava um restaurante no município.

A PM esteve no local colhendo as informações necessárias. Agora, as circunstâncias do acidente passam a ser investigadas.

Só Notícias/Luan Cordeiro e Cleber Romero (fotos: divulgação)