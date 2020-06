/ / A fé renova a esperança

“Queria deixar registrado aqui a minha satisfação de ter participado do seminário de hoje. A palavra do pastor Ock Soo Park foi uma benção! Depois de muitos anos esclareceu em mim a questão de ter consciência que não sou mais pecador que Jesus pagou por isso por mim na cruz, o sacrifício de Cristo é vitalício! E aumentou a minha convicção, eu tinha dúvida e eu tinha até em certos casos, vergonha de dizer que eu era santo mas depois da mensagem de hoje do pastor eu estou com essa convicção que a palavra de Deus, diz que eu sou santo, então eu sou Santo! Porque o Deus que é santo está dizendo que eu sou Santo pela sua palavra!” - Meydson Farias, Recife-Pernambuco