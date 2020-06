A colisão nesta manhã, a cerca de 2 km do batalhão da PM em Sinop (sentido Itaúba) envolvendo uma Honda Titan preta e um VW 24.220 branco, ambos com placas de Sinop, às margens da rodovia federal. O condutor da motocicleta não resistiu e faleceu no local. Ele foi identificado como Rafael Cararo de Moura, de 35 anos.

O perito criminal, Marcos Waechter explicou, em entrevista, que “o caminhão fez uma conversão sobre a rodovia e acabou cruzando a frente da moto, que seguia na via. Talvez o caminhão tenha feito uma conversão errada, ou que não visualizou a moto”. “O próximo passo agora é redigir o laudo para saber de fato o que aconteceu”.

Com a colisão, o corpo do motociclista ficou preso embaixo das rodas traseiras do caminhão. A parte frontal da moto ficou destruída. A rodovia não está interditada. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para os procedimentos necessários

O corpo de Rafael foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia. O sepultamento será na cidade de Guarantã do Norte.

Fonte: Só Notícias/fotos: Só Notícias/Guilherme Araújo