/ / A administração municipal de Guarantã do Norte, por meio da presente nota, vem reiterar o respeito e o mais sublime compromisso com a defesa da vida

Nesses tempos em que o planeta luta contra a pandemia do COVID-19 que, diariamente, ceifa inúmeras vidas, o município de Guarantã do Norte vem criteriosamente seguindo as orientações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de Mato Grosso.





No dia 18 de março do ano de 2020 começamos a implantar as medidas de segurança com intuito de evitar a propagação do CODID-19, a partir do dia 20 do mesmo mês adotamos as medidas de restrição ao funcionamento do comércio, bem como, a proibição de aglomeração, inclusive, foi decretado a suspensão das aulas, cultos religiosos e qualquer outro tipo de reunião com aglomeração de pessoas.





Dessa maneira, considerando o baixíssimo número de casos suspeitos e confirmados com o vírus do COVID-19, o município acompanhou as medidas do estado e, a partir disso, optou pela flexibilização do funcionamento das atividades econômicas e, posteriormente, as atividades religiosas.





Ademais, pontua-se que, diariamente as informações relacionadas aos desdobramentos dos





casos suspeitos e/ou confirmados no município são divulgadas. Nesse sentido, essas informações nos permitiram acompanhar as orientações implementadas pelo Governo do Estado e flexibilizar ou restringir o funcionamento das atividades econômicas.





Dessa forma, monitorando o desenvolvimento dos casos no município, observou-se que do dia 27 de maio de 2020 até o dia 02 de junho foram registrados sete casos, ou seja, houve a média de um caso por dia. Todavia, na data de ontem, 03/06/2020, o boletim informativo nos apresentou o resultado de mais 13 casos confirmados.





A partir dessa informação o Comitê gestor municipal se reunirá nesta tarde para avaliar a situação e definir as medidas a serem adotadas, no sentido de se buscar meios hábeis a controlar a proliferação do vírus e evitar que mais pessoas sejam contaminadas.





Ademais, o prefeito municipal, Érico Stevan Gonçalves, reitera seu compromisso com a vida das pessoas, esclarece que não participou de nenhum evento na terça-feira, 02/06/2020. Ressalta-se que uma foto sua ao lado de sua esposa que está sendo veiculada nas redes sociais é de um evento restrito e que fora realizado no último sábado, 30/05/2020, no qual as restrições sanitárias estavam sendo, devidamente, cumpridas pelo estabelecimento.





Por fim, o prefeito aguarda a deliberação do Conselho Gestor municipal do COVID-19 para que sejam adotadas as medidas médicas que forem necessárias para preservar a vida das pessoas, o bem mais sublime que existe. Da Assessoria