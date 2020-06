/ / 61% dos casos confirmados de COVID-19 em Guarantã do Norte estão curados

Em Guarantã do Norte/MT, mais da metade das pessoas infectadas com o COVID-19 estão curadas, 61% dos casos estão curados.

O município de Guarantã do Norte tem 64 casos confirmados 39 estão curados da doença.

Conforme o novo boletim divulgado na terça-feira (16/06), o número de casos confirmados de covid-19 aumentou de 58 para 64, nas últimas 24 horas. Entre os infectados, 23 estão em isolamento. O número de recuperados aumentou de 29 para 39 e os casos descartados subiram de 82 para 97. Já os casos suspeitos caíram de 73 para 57.

Foi confirmada também a primeira morte do município por covid-19, um homem de 82 anos, morador do município. De acordo com a médica Érika Daima, a vítima tinha diversas comorbidades e não chegou a ficar internada.