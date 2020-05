/ / Veja quanto cada município receberá para conter pandemia

A Prefeitura de Cuiabá receberá pouco mais de R$ 200 milhões em caixa do pacote de socorro aprovado pelo Senado no valor de R$ 125 bilhões. De acordo com o Senado, deste total R$ 25 bilhões serão destinados aos municípios nos termos do Programa Federativo de Enfrentamento ao novo coronavírus.





Os 141 municípios do Estado receberão juntos cerca de R$ 1,1 bilhão. Só a Capital de Mato Grosso receberá R$ 200,303 milhões. Várzea Grande, que é a segunda maior cidade em termos de população, receberá R$ 93,185 milhões.









Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) ficará com R$ 76 milhões, Sinop (500 km ao norte) R$ 46,7 milhões, Tangará da Serra (239 km ao médio-norte) R$ 33 milhões, Cáceres (225 km a oeste) R$ 30 milhões, Lucas do Rio Verde (354 km ao norte) R$ 21 milhões, Primavera do Leste (231 km ao sul) R$ 20 milhões e Barra do Garças (509 km a leste) R$ 19 milhões.





A menor cidade do estado em termos de população, Araguainha ( 406 Km ao sul de Cuiabá), com 935 habitantes, receberá R$ 305,7 mil. Os municípios deverão usar parte da ajuda para o pagamento de profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).





De acordo com a proposta aprovada, os R$ 125 bilhões serão divididos da seguinte forma: R$ 10 bilhões serão repassados para o enfrentamento à pandemia da covid-19, sendo R$ 7 bilhões aos estados e R$ 3 bilhões às prefeituras. A divisão seguirá a taxa de incidência de contaminação do novo coronavírus de acordo com os dados do Ministério da Saúde.





Outros R$ 50 bilhões serão divididos entre estados e municípios, sendo R$ 30 bilhões indo diretamente aos governos estaduais e outros R$ 25 bilhões às prefeituras. Já os outros R$ 60 bilhões serão por conta da suspensão das dívidas entes federados com a União neste ano, como também a permissão de renegociação de dívidas dos estados e municípios com bancos públicos e internacionais.





Veja a lista de municípios

