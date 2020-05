/ / Usina Hidrelétrica Sinop entrega para reassentados kits de prevenção à COVID-19

Máscaras e álcool em gel foram disponibilizados pela Companhia Energética Sinop

para mais de 30 famílias

Moradores dos reassentamentos em Área Remanescente (RAR) e Rural Coletivo (RRC), situados nos municípios de Cláudia e Sinop, respectivamente, ganharam um incentivo para se protegerem da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). A Companhia Energética Sinop (CES), concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop entregou para os reassentados diversos kits contendo álcool em gel e máscaras protetoras, uma solicitação da comunidade.





O Gerente Fundiário da Companhia, Marcos Campoi, informou que os dois reassentamentos juntos contam com 38 famílias e foram entregues para cada uma, 20 máscaras e duas embalagens de álcool em gel de 500 ml. “Trata-se de um período em que as pessoas precisam reduzir a circulação e se proteger. A Companhia entende que apoiar o combate à COVID-19 é um compromisso de toda a sociedade, para que a pandemia seja vencida o quanto antes”, afirmou.





No RAR, a moradora do lote 2, Rosana Moreira, teve a ideia de fazer a solicitação dos produtos à CES. “A maioria dos reassentados aqui não tinha álcool em gel e nem máscaras, e quando tentavam comprar, os preços estavam sempre altos”, explicou. Segundo Rosana, no reassentamento têm muitos idosos, os quais fazem parte do grupo de risco da doença. “Se todos se prevenirem corretamente, vamos proteger as pessoas de mais idade”, ressaltou.





No RRC a moradora do lote 05, Shirlene Oliveira, parabenizou a concessionária da Usina pela iniciativa. “Os kits serão fundamentais para a comunidade na prevenção da COVID-19, inclusive o folder com instruções do uso correto das máscaras e do álcool em gel”, contou.





Edilaine Ribeiro, residente no lote 16, também do RRC, disse que a entrega dos produtos é um estímulo para os moradores se cuidarem. “Precisamos nos prevenir e uma das formas é usar a máscara e o álcool em gel, já que o vírus pode estar em qualquer parte”, destacou.





Outras ações – No mês de abril a UHE Sinop uniu forças com empresas privadas e públicas em ações que beneficiaram os serviços de saúde e famílias atendidas pelo Bolsa Família no município de Sinop. A parceria resultou na distribuição de 3.700 unidades de álcool em gel para diminuir a transmissão do vírus na região.





No mesmo período anunciou, juntamente com o Rotary Club, apoio ao projeto Diagnóstico SARS-CoV-2, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) em Sinop. Equipamentos, reagentes e materiais plásticos e de proteção estão sendo custeados pela Companhia. Com o investimento, o laboratório montado pela Universidade será capaz de testar entre 15 e 30 amostras por dia.





Disponibilizou ainda recursos na ordem de R$1,8 milhão para serem aplicados na prevenção e combate ao Covid-19, tanto em questões sociais como na saúde pública da região. O recurso é proveniente do Subcrédito Social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), inseridos no financiamento da Usina.

Da Assessoria