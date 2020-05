/ / Usina Hidrelétrica Sinop doará termômetros digitais infravermelhos para evitar propagação da COVID-19 nas escolas em Sinop

Ainda segundo a secretária, mais de 17 mil crianças serão beneficiadas com a ação da Usina. “A secretaria com seus critérios legislativos não pode estar comprando produtos de ordem hospitalar e por esse motivo recorremos a parceria da UHE Sinop. Com certeza, esses equipamentos nos darão condições de trabalho onde poderemos executar nossas funções docentes de uma forma segura e com certeza de transmitir segurança para nossos alunos”, repassou.