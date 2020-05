/ / Sobe para 15 o número de casos de Coronavírus em Peixoto de Azevedo; 5 estão curados

O setor de Vigilância Epidemiológica da secretaria municipal de Saúde confirmou, ontem, no final da tarde, no boletim epidemiológico que subiu de 13 (quarta-feira) para 15 (ontem) o número de casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19), em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). Desses, apenas um está internado.

Ainda de acordo com o documento, 41 são suspeitos de estarem com a doença e estão sendo monitorados pelos servidores da Saúde. Outros 115 suspeitos foram testados e descartados de estarem com o vírus e 5 já foram curados.

Ontem, conforme Só Notícias já informou, Mato Grosso t eve mais 61 pessoas com Covid-19 confirmado e chegou 734 casos desde o início da pandemia. Até quarta-feira havia 673 e o crescimento foi de 9% em 24h. Estão em isolamento domiciliar 348 pessoas e 66 internadas sendo 37 em UTI o que representa 10,6% da capacidade na rede pública estadual.

O boletim também confirma as duas mortes que ocorreram de uma mulher que residia em Lucas do Rio Verde e estava na UTI em Sinop e de um homem que morava em Várzea Grande – subindo para 24 o número de falecidos desde o início da pandemia, que representa 3,3% do total.

Também foi confirmado que mais 10 pessoas estão curadas aumentando de 286 para 296, o que representa 40,3%.