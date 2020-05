/ / Sérgio Moro admite que pode ter um mandante do atentado contra Bolsonaro

Segundo ele a polícia tentou, mas cortes da justiça impediram investigação a celular de advogado

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fez uma revelação bombástica em entrevista à Veja. Segundo ele, existe forte suspeita de que Adélio Bispo tenha feito o atentado contra Jair Bolsonaro em 2018, agindo a mando de alguém. Moro ainda afirmou que pelo menos um dos últimos passos que a Polícia Federal daria, foi impedido por cortes da justiça, que seria a investigação em um aparelho celular de um advogado de Adélio.

A revelação de que percebeu forte suspeita de mandante surge em um momento delicado, onde o Ministro Alexandre de Moraes, do STF, impediu a nomeação de um Diretor Geral da Polícia Federal que poderia avançar nas investigações.

Veja o que Sérgio Moro diz quando admite que pode existir um mandante do atentado contra Bolsonaro:

“Existe uma forte suspeita de que o Adélio tenha agido a mando de outra pessoa. A Polícia Federal fez a investigação. Como o presidente é vítima neste caso, nós fizemos uma apresentação no primeiro semestre de 2019 no Planalto. Os delegados apresentaram todo o resultado da investigação até aquele momento. Pende para o final da investigação um pedido de exame do aparelho celular de um advogado do Adélio. A polícia buscou esse acesso, e isso foi obstado pelas Cortes de Justiça, e ainda não há uma decisão definitiva. Depois do exame desse celular, o inquérito poderá ser concluído. Esse é o conteúdo de inquérito que foi mostrado ao presidente, não é ilegal, já que ele é a vítima e tem, como vítima, a meu ver, o direito de ter essas informações. Não é nenhuma questão só do crime em si, mas um caso de segurança nacional. A suspeita de que pode existir um mandante intelectual do crime não pode ser descartada. Enquanto não se tem a conclusão da investigação, não se pode ter um juízo definitivo”.

