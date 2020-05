/ / Sem conseguir sair do Brasil, Renan Oliveira mantém treinos de casa enquanto aguarda voo para a Lituânia

Desde o dia 15 de março no Brasil, por conta da pandemia do novo coronavírus, Renan Oliveira vive uma situação inédita na carreira. O meia, que atua no FK Suduva, da Lituânia, não consegue retornar ao clube.





O jogador segue em busca de um voo para se reapresentar o quanto antes. “Na verdade já era até para eu ter voltado, os jogos devem recomeçar no fim desse mês. Mas, infelizmente, por conta de toda essa situação do coronavírus, está complicado conseguir um voo para chegar até a Lituânia.





Os diretores já solicitaram o retorno dos atletas estrangeiros, mas até agora ninguém está conseguindo voltar. A expectativa é que na próxima semana a gente consiga esse voo”, ressaltou o meia, revelado pelo Atlético Mineiro que, no Brasil, também defendeu outros nove clubes: Vitória, Coritiba, Goiás, Sport, América Mineiro, Avaí, Náutico, CRB e Botafogo/SP.













Enquanto aguarda uma passagem para a Lituânia, Renan Oliveira segue em Belo Horizonte/MG. O jogador mantém a forma física de casa para não perder o ritmo. “É importante manter o corpo ativo nesse período. Lá na Lituânia a temporada estava muito no começo, tínhamos feito alguns amistosos e apenas dois jogos oficiais. Com certeza vai atrapalhar bastante essa quebra de ritmo, mas a rotina de treinos aqui em casa vai me ajudar quando os jogos recomeçarem”, concluiu o brasileiro, que soma 23 jogos, 10 gols e cinco assistências pelo FK Suduva.

Fotos: Divulgação/FK Suduva

Assessor de Imprensa