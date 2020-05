/ / Secretário diz que Campeonato Mato-grossense de Futebol será concluído no último trimestre

O secretário de Estado de Cultural, Esporte e Lazer, Alan Kardec, disse, esta manhã, que o Campeonato Mato-grossense de Futebol deve ser concluído ainda este ano. A previsão é retomar a competição no último trimestre do ano, a partir de outubro, com jogos fechado ao público, pelo menos nas primeiras partidas, a exemplo do que já é feito na Alemanha com a Bundesliga, o campeonato nacional local.

Kardec revelou, também, que a secretaria e Federação Mato-grossense de Futebol já não cogitam realizar a Copa Mato Grosso, o que dá mais importância ao campeonato estadual, já as três vagas de Mato Grosso para a Copa do Brasil de 2021 sairão da competição em andamento.

“E expectativa é de que neste campeonato estadual nós tenhamos as três vagas para a Copa do Brasil do ano que vem. A CBF tem ligado para os estados, cada estado tem uma agenda. Nós, com muita responsabilidade, temos esta previsão, até certo ponto otimista, de finalizar o campeonato”, afirmou em entrevista à TV Centro América.

Conforme Só Notícias informou, o Mato-grossense foi suspenso no dia 15 de março quando começou a pandemia do novo Coronavírus no Brasil. Desde então, os clubes estão sem treinamento coletivo, já adiantaram as férias dos atletas e buscam socorro para se manter ativos.

A suspensão foi determinada no fim da primeira fase com os oito classificados para as quartas de final. Os confrontos eliminatórios em dois jogos já estão definidos. Jogam Cuiabá (1º) contra o Luverdense (8º), Operário (2º) contra o Dom Bosco (7º), o União (3º) pega o Poconé (6º) e o Sinop (4º) joga contra o Nova Mutum (5º).