/ / Secretário de Peixoto de Azevedo é preso acusado de uso indevido de caminhonete de prefeitura

O secretário municipal de Meio Ambiente de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), Flávio Borges foi preso pela Polícia Civil, ontem, por volta das 20h43, na rua Osmar Nunes, no bairro Centro Novo. Ele é acusado de uso indevido de uma VW Amarok branca da prefeitura.

De acordo com o boletim de ocorrência, Flávio Borges foi denunciado por estar usando o bem público para proveito próprio. Além disso, a caminhonete estava ficando durante à noite em sua residência, em desconformidade com a lei municipal.

Consta ainda no documento que o Ministério Público também informou aos investigadores que em setembro do ano passado, já havia notificado e informado o secretário os deveres da cautela com a proibição do veículo pernoitar na residência de qualquer servidor público.

O delegado José Getúlio Daniel explicou, ao Só Notícias, que Flávio Borges responderá por peculato e não foi estipulada fiança. Agora, o flagrante será analisado por um juiz que determinará ou não a manutenção da prisão dele.



Só Notícias não conseguiu contato com a defesa do secretário Meio Ambiente.

