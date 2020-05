/ / Secretaria atende pleito de vereadores e disponibiliza oxímetro para todas as unidades de saúde

A secretaria municipal de saúde de Guarantã do NorteMT, atendendo a solicitação dos vereadores, Zilmar, David, Socorro, Katia e Alexandre, fez a entrega de oxímetros digitais para todas as unidades de saúde. Oxímetro Digital de Pulso verifica no mesmo aparelho a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e a frequência cardíaca (Pulso), é utilizado em pacientes adultos e pediátricos, em hospitais, clinicas ou até mesmo em casa.

“O oxímetro digital é um instrumento importante nas ações de saúde, especialmente nesse tempo de COVID-19, por esse instrumento o profissional avalia o nível de saturação de oxigênio no sangue do paciente e também sua pulsação. Foi uma reivindicação desses vereadores que alias, eu quero fazer um agradecimento pelo apoio que têm manifestado a saúde do nosso município; discutindo positivamente e nos ajudando a seguir os melhores caminhos para o fortalecimento da saúde pública de Guarantã do Norte.” Disse a secretaria de saúde Tatiane Aranda.

Em reunião com a secretária municipal de saúde, os vereadores supra mencionados buscaram informações sobre a situação do município em relação à pandemia e as demais demandas da saúde pública municipal. Durante a conversa foi levantada preocupação com o estado do Pará que passa por uma situação critica em relação à proliferação do Vírus COVID-19. Na oportunidade foi discutido até a possibilidade de se implantar uma barreira sanitária na divisa do município com o estado do Pará.

“Estamos num momento difícil precisamos trabalhar, movimentar e aquecer nossa economia, mas, também precisamos tomar os devidos cuidados para não colocar a vida das pessoas em risco. Graças a Deus aqui no nosso município ainda não se registrou nenhum caso. Agradeço a secretaria por sempre estar atendendo as nossas solicitações em beneficio da nossa população” Comentou o vereador David Marques.

“Quero parabenizar a todas as guerreiras e guerreiros da saúde. Fico Feliz por nossas unidades de saúde estarem recebendo esse oxímetro, mas não é só isso, todos os dias tem algo de bom acontecendo na nossa saúde. Moro aqui há 38 anos e a gente sempre lutou por uma saúde de qualidade, e eu fico feliz por estas conquista e desejo que Deus Abençoe a todos.” Disse a vereadora Socorro.

“Estamos sempre atentos às necessidades de nossa população, temos um contato frequente com os profissionais de saúde para saber de suas necessidades. Assim reivindicamos esses oxímetros que agora estão sendo disponibilizados. É mais uma ferramenta de trabalho nas mãos dos nossos profissionais para cuidarem com carinho a saúde da nossa população. Parabenizo a todos os profissionais e a toda equipe da administração pelos avanços que se consolidam a cada dia.” Comentou a vereadora Katia Brambila líder do prefeito na Câmara Municipal.

“É com satisfação que acompanhamos a entrega desses oxímetros a todas as unidades de saúde do nosso município. Mas não é só isso. A gente vê todos os dias as melhorias acontecendo na saúde do nosso município. São melhorias no hospital, no laboratório, no centro de especialidades, enfim, em todas as áreas. A nossa população percebe isso que está acontecendo e em nome da população eu agradeço a administração por esses avanços.” Comentou o vereador Zilmar.

“Eu tenho repetido sempre, “nosso foco é trabalho”, todos os dias temos muitas realizações se concretizando em nosso município, em todas as áreas, na agricultura, na ação social, na educação, na infraestrutura e na saúde. Para nós que somos agentes públicos isso é gratificante. Esses oxímetros entregues agora são mais um instrumento de trabalho nas mãos dos nossos profissionais de saúde que orientados por Deus vão ajudar a salvar vidas de nossas famílias. Eu agradeço e parabenizo a administração municipal pelas conquistas que ajudam no desenvolvimento do nosso município.” Explicou o vereador Irmão Alexandre.

