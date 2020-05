/ / Reunião do Cepesca definirá período de defeso da piracema 2020/2021

A reunião será aberta ao público, que poderá acompanhar e fazer perguntas ou comentários via chat.

Esta será a 1ª Reunião Extraordinária do Cepesca. Na ocasião será apresentado a Sistematização dos Dados do Monitoramento Reprodutivo dos Peixes em Mato Grosso, pela conselheira profª Drª Lúcia Aparecida de Fatima Mateus (UFMT).

A pauta traz também a apresentação das “Ações realizadas pela Associação do Segmento da Pesca do Estado de MT”, referentes ao próximo Período de Defeso da Piracema, discussões e contribuições do Conselho Pleno referentes a definição da data.