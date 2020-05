/ / Rede de supermercados Casa aurora doa 456 frascos de álcool em gel para postos de saúde

Rede de supermercados doa 456 frascos de álcool em gel para postos de saúde

Casa Aurora destinará produtos para Guarantã do Norte, Sorriso e Matupá





A rede de supermercados Casa Aurora doará 456 frascos de álcool em gel para postos de saúde dos municípios de Guarantã do Norte, Sorriso e Matupá. As unidades dos produtos são fruto da ação de Páscoa promovida neste ano.





A campanha, anteriormente, previa que a cada três ovos de Páscoa comprados pelos clientes, a Casa Aurora doaria um para instituições de caridade nas localidades onde possui lojas. A ação, inclusive, chegou a ocorrer em Sinop, onde cerca de 70 ovos foram encaminhados para a Instituição Social Menino Jesus e outras entidades.





A administração da rede, no entanto, sugeriu mudar a ação devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). “Sabemos que nossos clientes, que sempre nos apoiam na ações sociais que fazemos, entenderiam esta ação tão nobre. O álcool em gel é um produto extremamente necessário no dia a dia das unidades de saúde. Então, nada mais justo que fazer a ação desta forma”, enfatiza a empresária a frente da Casa Aurora, Christini Sangaletti.





COVID-19 - A rede de supermercados Casa Aurora adotou desde meados de março uma série de medidas para auxiliar no combate à propagação do novo coronavírus (COVID-19). Os clientes que são considerados do grupo de risco, por exemplo, podem realizar suas compras pelo telefone, com direito à entrega das mesmas.





De acordo com o Ministério da Saúde, são considerados deste grupo os idosos, os diabéticos, os hipertensos e as pessoas com problemas respiratórios, como asma. A Casa Aurora está localizada na Região Norte de Mato Grosso, com duas lojas em Sinop, uma em Sorriso, uma em Guarantã do Norte e uma em Matupá.





CASA AURORA – Para mais informações a respeito de ações que a rede está fazendo em suas lojas, acompanhe pelo site: http://casaaurora.com.br ou ainda pelo Instagram, no endereço instagram.com/casaaurorasupermercados .

Por Agencia ZP Press