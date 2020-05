/ / Presente em todos os jogos do São Bento em 2020, Diego Tavares quer manter boa sequência após pandemia

O São Bento atuou em 12 partidas oficiais nesta temporada e em todas elas Diego Tavares esteve em campo. Algo que favorece o jogador é sua versatilidade. Ele já foi escalado como lateral-direito e ponta.





Além de ter 100% de presença nos jogos do Bentão em 2020, Diego Tavares chamava atenção também pela sua contribuição decisiva ao time. O jogador anotou dois tentos na Série A-2 e foi fundamental na arrancada do clube de Sorocaba que antes da paralisação em virtude do coronaviírus estava numa sequência de quatro vitórias consecutivas.





Uma das referências do elenco do São Bento, Diego Tavares torce para que logo possam voltar aos treinamentos e que ele também continue tendo uma boa sequência no clube paulista. O objetivo é auxiliar no acesso à elite do estadual e também à Série B. “Meu pensamento é positivo para logo tudo volte ao normal e que assim possamos voltar as rotinas de treinos e jogos. Estou focado em manter o que estava fazendo antes da pandemia. Sei que continuando na boa sequência de jogos e também com boas atuações poderei ser uma peça importante para o São Bento conquistar os seus objetivos no ano”, analisou o jogador de 28 anos.





Enquanto os treinamentos não voltam a sua normalidade no São Bento, Diego Tavares segue uma rotina de treinos na cidade de Capitão Leônidas Marques, no interior do Paraná. Além do trabalho, o atleta vem procurando aproveitar o tempo mais livre com outras atividades. “Diariamente estou treinando para me manter em forma. Tem um campo aqui na minha cidade e procuro fazer os mais variados exercícios. Meu sobrinho me ajuda. Tenho aproveitado muito esse período para ficar com a minha família e brincar com a minha filha. Gosto muito de assistir filme. Vi recentemente O Guardião Invisível e gostei bastante. Além de séries, como La Casa de Papel”, finalizou.

Fotos: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa e Neto Bonvino/São Bento

Assessor de Imprensa