/ / Prefeitura de Colíder retira bancos de locais públicos para evitar aglomerações

Para garantir o isolamento social e impedir aglomerações, a secretaria de Infraestrutura Obras e Urbanismo de Colíder (160 quilômetros de Sinop) retirou, esta manhã, os bancos da avenida do Colonizador, no centro da cidade. A medida, segundo a prefeitura, tem por intuito conter o pico de contágio da covid-19 no município.

O secretário de Infraestrutura Obras e Urbanismo, Hiran Sales, explicou que, além dos bancos estarem favorecendo a contínua concentração de pessoas no local, o que contraria o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde, estavam instalados de forma irregular, não permitindo a circulação de pedestres na calçada.

Conforme o secretário, o canteiro central da avenida receberá calçamento e a prefeitura planeja uma reforma para o local com a possibilidade de reinstalar os bancos, o que ainda depende de um projeto de acessibilidade. O gestor também explicou que a implantação só deve ocorrer após o fim da pandemia.

Segundo dados da secretaria estadual de Saúde (SES), Colíder tem três casos de covid-19, os quais estão em monitoramento.