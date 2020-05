/ / Parceria entre Governo de Mato Grosso, UFMT e iniciativa privada garante produção de álcool gel

Mato Grosso inicia a produção de álcool em gel para distribuir para unidades de saúde, hospitais e profissionais de saúde em todo o Estado. Uma parceria entre Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e diversas empresas possibilitou a matéria prima e demais insumos para que o projeto de extensão da universidade pública saísse do papel.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, ressalta que a parceria com a UFMT existe há um bom tempo, desde quando a universidade ficou responsável por atestar a qualidade do álcool 70% líquido que foi produzido na força tarefa de solidariedade no início da pandemia do novo coronavírus.