/ / Operário Várzea-grandense e União caem na mesma chave no Brasileiro da Série D

Dos três representantes de Mato Grosso no Campeonato Brasileiro da Série D, dois deles vão medir forças dentro do próprio grupo. Atual vice-campeão matogrossense, o Clube Esportivo Operário Várzea-grandense e União de Rondonópolis caíram na Chave A 5 do torneio nacional e vão tentar classificação à segunda fase com o Águia Negra (MS), Crac, Goiânia – ambos de Goiás -, Vitória do Espírito Santo e mais o vencedor do confronto entre Real Noroeste e Ypiranga.

O Luverdense é o terceiro representante do Estado na competição de acesso. O Verdão do Norte integra o Grupo A 2 e buscará classificação diante do Juventude, Moto Club, ambos do Maranhão; River do Piauí, Santos do Amapá, São Raimundo-AM e mais o vencedor do jogo eliminatório entre Baré e Ypiranga

Os três clubes mato-grossenses prometem realizar boas campanhas em busca de ascender à Terceira Divisão do nacional do próximo ano. Na primeira fase, os times jogarão entre si, em turno e returno, classificando os quatro primeiros colocados de cada grupo.

Em parceira com o empresário Roberto Moraes, um dos diretores do Boa Esporte, clube do interior de Minas Gerais, o Operário Várzea-grandense promete um time competitivo. Uma das provas de que pretende subir de série, foi a boa campanha na Primeira Fase do Campeonato Mato-grossense, ficando atrás apenas do favorito Cuiabá, que somou 21 dos 27 disputados.

O União também fez boa campanha, sendo o terceiro colocado na fase classificatória. Por sua vez, o Luverdense se classificou à segunda fase apenas na última rodada, ficando com a oitava vaga. A Série D deveria ter iniciado no início de maio; porém, por causa da pandemia do Coronavírus a disputa foi suspensa pela Confederação Brasileira de Futebol, com as demais competições nacionais previstas.

Para ajudar os clubes que estão parados por causa da contaminação, a entidade repassou uma ajuda financeira no valor de R$ 120 mil para cada equipe.