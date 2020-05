/ / Mulher é presa com R$ 1 mil em notas falsas durante abordagem

Uma equipe da Rotam prendeu na tarde desta quarta-feira (20.05) uma mulher com R$ 1 mil em moeda falsa, no bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá.

Conforme o boletim de ocorrência, os agentes estavam em patrulhamento quando na abordagem de uma mulher em uma motocicleta Honda Bros 150 preta, foram encontradas as notas falsas, além de duas porções de maconha.

Questionada, ela disse que encomendou as notas no estado de São Paulo e que elas chegaram via Correio. Acrescentou que iria realizar compras no comércio local. Referente à droga, alegou que era para consumo próprio.

Da Redação