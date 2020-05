/ / Melhora preço do boi e da vaca em Mato Grosso; mercado futuro permanece ’em movimento de alta’

Com a volta da maior parte dos frigoríficos, na semana passada, foram realizados mais negócios no mercado interno. Mesmo sem problemas de compras, os preços ofertados foram um pouco maiores do que no período antes da paralisação, informou, esta tarde, o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA). O preço médio do boi gordo ficou em R$ 170,24 a arroba e da vaca gorda fechou em R$ 159,24.

As cotações no mercado futuro permaneceram no movimento em alta na semana passada. Para o contrato corrente, a alta no comparativo semanal foi de 1,54%, chegando a R$ 201,42/@ e para maio foi de 2,83%, ficando em R$ 193,76/@, acrescenta o instituto.

O aumento dos negócios fez com que a média da escala de abate aumentasse 0,07 dia ante a semana passada, ficando em 5,38 dias.

O equivalente físico caiu 0,16% ante a semana passada. O movimento foi pautado no recuo dos preços no atacado, devido à baixa demanda interna. Assim, o mercado atacadista focou seu escoamento no mercado internacional, principalmente de cortes traseiros.