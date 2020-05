/ / Mato Grosso recebe equipamentos comprados da China para ajuda pacientes com Coronavírus

A chegada do avião de carga com os 120 respiradores e 215 monitores comprados pelo governo do Estado, na China, está prevista para ocorrer hoje (terça-feira, 26), às 14h30, no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. São 26 toneladas de equipamentos. De acordo com a assessoria, eles serão destinados às unidades de saúde estaduais para o tratamento dos pacientes do novo coronavírus.

Além dos monitores e respiradores também chegam a Mato Grosso as aquisições de macacões de proteção (40 mil), protetores faciais (5 mil), máscaras cirúrgicas (500 mil) e do tipo KN95 (50 mil). Outras aquisições, como camas elétricas e testes Covid-19, estão a caminho do Estado.

Os equipamentos foram embarcados em Shangai, na China, no início de abril. Parte do trajeto foi feito pelo mar, da China até os Estados Unidos, e o restante de avião, até Mato Grosso.

Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)