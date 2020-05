/ / Marido é preso acusado de agredir esposa cadeirante para expulsar “diabo do corpo”

O homem foi preso, neste final de semana, em uma residência localizada em uma região de chácaras na MT-140, na cidade de Sorriso/MT, acusado de agredir sua esposa que é cadeirante. A mulher contou que foi pega pelo pescoço e arrastada pelo chão. O suspeito alegou que ela estava com o “diabo no corpo”.

Segundo a mulher, após as agressões ele fez ameaças de morte caso denunciasse. A vítima conseguiu sair do local, em uma cadeira de rodas motorizada e foi até a cidade pedir ajuda para se comunicar com a Polícia Militar.

Aos militares o homem disse que é evangélico e que sua esposa está “possuída”. Relatou ainda que estava orando e que colocou a mão sobre a cabeça da vítima, momento em que ela avançou contra ele, em seguida segurou sua cabeça para expulsar o “demônio” do corpo.

Uma testemunha que é vizinha afirma que presenciou várias agressões do suspeito contra a esposa.