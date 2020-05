/ / Mais Segurança e Dignidade no transporte Escolar em Guarantã do Norte

Embora as aulas estejam suspensas em virtude da pandemia do COVID-19, a administração municipal de Guarantã do Norte está entregando mais três ônibus 0 km climatizados para a realização do transporte Escolar.

A aquisição é resultado da aplicação dos recursos públicos municipais com eficiência que resultou em economia de recursos suficientes para essa nova aquisição. Com mais esses três veículos, já somam 13 o total ônibus adquiridos nesta administração para atender a demanda do transporte aos estudantes e profissionais de educação da zona rural.

“Esses ônibus novos vem para atender nossa demanda e proporcionarmos mais segurança e agilidade no transporte dos nossos estudantes e também dos nossos profissionais de educação que atuam na zona rural. Esses veículos novos além de oferecer mais segurança no transporte nos proporcionam também mais economia com a manutenção e com isso acaba sobrando recurso para investirmos em outras áreas também". Comentou a secretária Diane Tonon Caovila.

“Agradeço o apoio dos profissionais da educação na pessoa da Elza, presidente do Sintep, de toda equipe da secretaria de educação que entenderam e colocaram em pratica nossa proposta de fazer mais com menos. O resultado disso são os recursos que nos possibilitaram fazer mais essa aquisição desses três veículos. Assim a gente oferece melhores condições de transporte e segurança aos nossos alunos e profissionais da educação.” Comentou o prefeito Érico Stevan Gonçalves.

“Isso é muito importante, nós, sindicato, lutamos pelos nossos direitos que vão além dos nossos salários. As condições dignas aos nossos estudantes e profissionais também fazem parte dessa luta. E vermos esses importantes investimentos no transporte escolar, parabenizamos a administração por esse comprometimento com a educação de modo geral, respeitando os nossos direitos e proporcionando condições dignas para nossa educação”. Comentou Elza Alves, presidente do SINTEP subsede de Guarantã do Norte.

Os veículos adquiridos são da marca Volare com 46 lugares, ar condicionado e um moderno sistema funcional e de segurança. A aquisição teve o investimento de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) de recursos oriundos do Fundeb.

Assessoria