/ / Laboratório do Hospital Geral de Cuiabá inova e implanta o diagnóstico da COVID-19

Ninguém imaginava que o mundo iria parar diante de um vírus tão avassalador e com impactos significativos na sociedade, como é o caso do Sars-CoV-2, conhecido popularmente como novo coronavírus, causador da Covid-19.



Para auxiliar os profissionais de saúde do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG), a equipe do Laboratório de Imunogenética e Biologia Molecular vem trabalhando com a técnica de Real Time - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR ou qPCR), para detectar a Covid-19.



A responsável técnica do Laboratório, Dra. Flávia Silvestre explica que o laboratório tem mais de 15 anos de atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da realização dos exames de histocompatibilidade para transplantes de medula óssea e rim, sendo habilitado pelo Ministério da Saúde e credenciado junto à Central Estadual de Transplantes da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso (SES/MT).



Flávia destaca que usando toda essa expertise de anos de atuação na área de diagnósticos moleculares e de pesquisas científicas com a equipe do Laboratório de Virologia do ICB/USP, ainda no início da pandemia, para atender a demanda interna de exames dos profissionais do Hospital Geral, a equipe implantou o protocolo do método padrão ouro de detecção da COVID-19, a técnica RT-PCR.



"Este exame tem como vantagens a detecção direta do vírus em swab nasal/orofaringe e uma sensibilidade acima de 65% na primeira semana de sintomas considerado o momento ideal para ser realizado, com resultados confiáveis. Todos os insumos utilizados para o exame são de alta especificidade, principalmente os "primers" e sondas fluorescentes, que são fitas de material genético que identificam uma região específica do vírus e que são usadas para quantificar o resultado", afirma a doutora.



Por ser o único laboratório de Cuiabá, além do LACEN, a realizar os exames da Covid-19 “in loco”, a liberação dos resultados ocorre com muito mais agilidade (prazo de apenas 24 a 48 horas). Além disso, realiza recoleta quando necessário e dá suporte aos médicos solicitantes aumentando a confiabilidade dos resultados.



Flávia relata que devido ao sucesso dessa implantação, decidiram fazer uma parceria comercial com o Laboratório Clinilab para oferecer também o exame para particulares e convênios, por meio de coleta domiciliar e sistema drive thru com agendamento.



Para mais informações entrar em contato pelo telefone (65) 99287-3445.



Pesquisa sobre vacinas e tratamentos

Infelizmente, até o momento não há vacina contra o Sars-CoV-2 ou medicamento com eficácia comprovada para conter a evolução da Covid-19.

Segundo a OMS, há atualmente 50 projetos sendo desenvolvidos por mais de 30 empresas e institutos de pesquisa ao redor do mundo.

Da Assessoroa