/ / Juventus/SC completa uma semana de treinos e meia-atacante Fabinho avalia momento

Ninguém sabe ainda quando o Campeonato Catarinense será retomado. A expectativa é que isso aconteça neste próximo mês, em junho. No entanto, apesar da indefinição, o Juventus, da cidade de Jaraguá do Sul, vem aproveitando o período para se preparar.



Isso porque, assim que os jogos recomeçarem, a equipe já terá uma decisão pela frente. Enfrenta, pelas quartas de final, o Figueirense.





Artilheiro do time no estadual, Fabinho avalia o retorno dos treinamentos. “Na quinta-feira, completou uma semana que voltamos. Fizemos todos os procedimentos para reiniciar os treinos com segurança. Tivemos que fazer exames e testes para verificar se todos estavam bem e livres do Coronavírus. Felizmente, todos deram negativos. Agora, nesses últimos dias, fizemos trabalhos físicos e fomos ao campo. Aos poucos, e seguindo as medidas recomendadas, estamos voltando”, contou o meia-atacante, que acumula mais de 500 jogos como profissional.









Apesar da ansiedade e da grande expectativa para o confronto, Fabinho sabe que o momento requer cautela. “Claro que eu quero voltar a poder jogar, ainda mais sabendo que temos uma grande partida pela frente. Mas não podemos esquecer a importância dessa situação e tudo que envolve. O retorno dos jogos precisa ser definido com consciência, para não colocar todos nós em risco”, finalizou.

Foto: Divulgação/G.E Juventus

Assessor de Imprensa