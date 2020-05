/ / Jovem de 24 anos é encontrado morto com tiro na cabeça em Guarantã do Norte

Maycon Willian dos Santos, de 24 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça ao lado de uma Honda Titan vermelha, às margens da BR-163, na região da comunidade Linha 32, em Guarantã do Norte/MT, esta manhã de segunda-feira (11/05).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para fazer as avaliações necessárias e os atendimentos, mas constataram que Maycon já estava sem vida.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada para fazer a análise necessária do local onde o jovem foi encontrado morto.

A Polícia Civil também esteve no local e já está investigando o caso.

Só Notícias/Cleber Romero