/ / IBGE divulga distribuição de UTIs, respiradores, médicos e enfermeiros em Mato Grosso

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou a distribuição de leitos de UTIs (unidades de terapia intensiva), respiradores, médicos e enfermeiros por unidades da federação e regiões do Brasil que são referência no atendimento de saúde de baixa e média complexidade. As informações, geradas com a colaboração da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vão contribuir com as ações de enfrentamento à pandemia do Covid-19 e estão disponíveis para consulta nos mapas interativos ( https://mapasinterativos.ibge.gov.br/covid/saude/ ) no hotsite covid19.ibge.gov.br