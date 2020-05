/ / Hospital Regional contará com 10 Leitos de UTI para atender casos de Covid-19

O Prefeito de Peixoto de Azevedo, Maurício Ferreira de Souza, está cumprindo agenda na capital do estado com o compromisso de obter ajuda da Secretaria de Estado de Saúde para estruturar o Hospital Regional no sentido de atender a demanda de casos graves de Covid-19 da região Vale do Peixoto.

Graças a uma forte gestão do prefeito que também é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde e com o apoio do Deputado Federal Neri Geller e do Deputado Estadual Nininho, o Governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, usou as redes sociais para anunciar a instalação de 10 leitos de UTI no Hospital Regional que atende os municípios de Peixoto de Azevedo, Matupá, Terra Nova do Norte, Novo Mundo e Guarantã do Norte, além de pacientes vindos do sul do estado do Pará.

Hoje, Mato Grosso conta com 1.217 leitos públicos exclusivos para a Covid-19, com taxa de ocupação de 3,4% dos leitos clínicos e de 12,2% das UTIs.

O Governador Mauro Mendes disse que a Unidade Hospitalar Peixotense é referência no extremo norte, e por isso é prioridade no plano estratégico de enfrentamento ao novo coronavírus, propiciando ações urgentes de medidas de prevenção, tratamento e os demais procedimentos específicos da doença.

“Iremos implantar os 10 leitos de UTI para atender os pacientes acometidos pelo COVID-19. Estou aqui confirmando este investimento na presença do Prefeito Maurício Ferreira e dos Deputados Neri Geller e Nininho. Todas as tratativas a este respeito já estarão de imediato sendo tomadas para que no mais breve período de tempo coloquemos esta funcionamento e a disposição dos municípios desta região que faz divisa com o estado do Pará e que merece esta atenção urgente e imprescindível”, disse o Governador Mauro Mendes.

Por Noticias Vip