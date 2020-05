/ / Homem é preso acusado de mostrar pênis para mulher em Guarantã do Norte

A Polícia Militar prendeu um homem por crime de importunação sexual, na tarde de quarta-feira (20/05/20), no bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte/MT. O suspeito foi detido após mostrar seus órgãos sexuais a uma mulher.

Os policiais foram acionados via 190 para atender a ocorrência de importunação sexual. A vítima e testemunhas foram localizadas em uma residência, a mulher contou que estava conversando com alguns amigos, quando o homem se aproximou e ficou por perto conversando com eles também.

A mulher conta que ao ficar a sós com o suspeito, ele passou a assediá-la com um comportamento estranho, chegando a segurar seu órgão genital para fora, o mostrando para vítima.

Em diligência, os policiais localizaram o suspeito que tentou fugir após a mulher gritar por ajuda. O homem foi preso ainda nas proximidades da residência onde ocorreu o fato. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as providência cabíveis.

Conforme Só Notícias já informou, em Sinop, a Polícia Militar também prendeu um jovem, de 26 anos, acusado de masturbar na frente de diversas pessoas, na rua Projetada 3, no bairro Vila Santana, no último final de semana.

